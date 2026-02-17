Kock sökes till Fjälls!
2026-02-17
Nu söker vi en kock till vårt härliga team i Storlien!
Tycker du om skidåkning på vintern, vandring, cykling, klättring, träna på gymet och fiske på sommaren så kommer du ha gott om fritidsaktiviteter att pyssla med här uppe. Är du bara ute efter den friska fjälluften och skönt häng med roliga kollegor så funkar det med!
På lediga dagar finns även Åre by och Trondheim inom utflyktsavstånd.
Vi erbjuder heltid, antingen säsongsbaserat/tidsbegränsat eller fast anställning.
Dagtid serverar vi lunchbuffe, pizza och a la carte, på kvällarna har vi a la carte och pizza. Under skidsäsongen har vi även specialkvällar med BBQ-buffe och fondue!
Restaurangen är öppen 11.30-21.00 varje dag.
Under lugnare dagar ska du kunna arbeta ensam. Högsäsong, specialkvällar och helger jobbar du i team med flera kockar.
Personalboende finns två minuter ifrån jobbet; eget rum med wc och dusch, samt gemensamt kök och vardagsrum. Ett stort gym för personalen finns i samma byggnad!
ansök nu, på kok@leski.se
! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: kok@leski.se
Detta är ett heltidsjobb.
837 99 STORLIEN
