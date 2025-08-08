Kock sökes till Engelbrekt Gärdets förskolor
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till Engelbrekt-Gärdets förskoleområde
Välkommen till Engelbrekt-Gärdets förskoleområde som består av 11 förskolor.
Nu finns det chans att ingå i ett nytt och inspirerande team som alla arbetar för att barnets bästa alltid står i centrum. I det arbetet är måltiden och din kunskap kring kost och matlagning en central del.
Vi erbjuder
Som anställd hos oss erbjuds du en kreativ och utvecklande arbetsmiljö där öppenhet och delaktighet genomsyrar hela verksamheten. Här möts du av kompetenta kollegor och en engagerad chef mitt i centrala Stockholm. Du erbjuds även kostnadsfria pedagogiska luncher, friskvårdsbidrag och många andra förmåner inom Stockholms stad.
Din roll som kock
Vi söker en initiativrik kock som har ett stort engagemang och intresse för matlagning samt intresse för hållbarhetsfrågor. Du ska laga mat och baka med barnets bästa i fokus där smak och kreativitet är en del av din vardagen. För dig som kock är utmaningen att få barnen att äta och prova maten genom att arbeta med färg, form och variation i kosten för att locka deras nyfikenhet
Som kock hos oss kommer du laga mat från grunden och utifrån barnens olika allergier ingår också tillagning av specialkost. Du lagar lunch och förbereder mellanmål varje dag, diskar och håller god ordning i köket.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
En kockutbildning
Minst 1-3 års erfarenhet av matlagning
Kunskap och erfarenhet av special- och allergikost.
Kunskap och erfarenhet av aktuella näringsrekommendationer och livsmedelsverkets råd
Erfarenhet av att laga mat från grunden
Det är meriterande med:
Kunskap om olika matkulturer
Kunskap om hygien
Du är stabil och trivs att arbeta kring barn och bemöter deras nyfikenhet för maten positivt. Du är serviceinriktad och ser din roll som en del av helheten i förskolans verksamhet med god kommunikations-och samarbetsförmåga. Som kock på förskolan är du självgående och ansvarar för alla förekommande arbetsuppgifter i ett förskolekök. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vid eventuell anställning så kommer det att efterfrågas utdrag ifrån belastningsregister. Sök gärna tjänsten redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
