Kock sökes till Chili & Wok i Linköping
CW i Linköping AB / Kockjobb / Linköping Visa alla kockjobb i Linköping
2026-07-20
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Chili & Wok serverar vi asiatisk mat med traditionella smaker i modern tappning. Vi söker nu en kock som vill arbeta tillsammans med oss i vår restaurang i Linköping.
Du kommer bland annat att:
Förbereda och tillaga asiatiska maträtter.
Hantera råvaror och förbereda inför dagens servering.
Hålla ordning och följa rutiner för hygien och livsmedelshantering.
Samarbeta med övriga medarbetare i köket.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta som kock.
Har kunskap om asiatisk matlagning.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Är ansvarstagande och samarbetar bra med andra.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning.
Lön enligt kollektivavtal.
Trevliga kollegor och en bra arbetsmiljö.
Tillträde enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan till Recruitchiliwok@hotmail.com
och märk din ansökan med "Linköping".
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
Mail
E-post: recruitchiliwok@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Linköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CW i Linköping AB
(org.nr 556609-4578), http://www.chili-wok.se
I-Huset Svedengatan (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Arbetsplats
Chili & Wok Linköping Jobbnummer
10007767