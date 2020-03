Kock sökes till Bagarstugan - Bagarstugan Norrköping HB - Chefsjobb i Norrköping

Bagarstugan Norrköping HB / Chefsjobb / Norrköping2020-03-03Nu söker vi kock! Vi önskar att du delar vår passion för hållbarmat, vegetarisk, vegansk, a la carté, lunchservering & vill fortsätta att utveckla vår koncept.Dina arbetsuppgifter som kock hos oss:Traditionell arbete som kock a la carteSkapa Lunch meny för varje vecka & genomföra det.Samarbeta med alla kollegor.Bidra till en glatt & effektiv arbetsmiljö i köket.Följa alla riktlinjer inom miljö-, hälso- säkerhetsföreskrifter följs.Arbetstiderna är fördelade under lunch, kvällar & helger.Kom gärna in för att lämna CV men vi tar även emot ansökningar genom email.Alla ansökningar kommer att behandlas löpande så tveka inte att skicka in ditt ansökan redan nu.2020-03-03Sista dag att ansöka är 2020-04-30Bagarstugan Norrköping HB5130474