Kock sökes The Father Sportbar, Årjäng
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2026-07-04
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Vill du vara med från starten av en helt ny sportbar?
The Father Sportbar söker nu en erfaren och engagerad kock som har god kunskap inom både pasta och à la carte.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet som kock.
Har erfarenhet av att laga pasta och à la carte-rätter.
Kan arbeta självständigt och samtidigt fungera bra i ett team.
Är stresstålig och trivs i ett högt arbetstempo.
Har goda kunskaper om livsmedelshygien och egenkontroll.
Är noggrann, ansvarsfull och brinner för matlagning.
Talar svenska eller engelska.Publiceringsdatum2026-07-04Dina arbetsuppgifter
Tillaga pasta-, kött-, fisk-, kyckling- och andra à la carte-rätter.
Förbereda råvaror och säkerställa hög kvalitet på alla serveringar.
Ansvara för ordning, renlighet och hygien i köket.
Samarbeta med köksteamet för att ge gästerna en förstklassig matupplevelse.
Vi erbjuder:
Heltidsanställning.
Konkurrenskraftig lön enligt erfarenhet.
Ett modernt kök och en ny spännande arbetsplats.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett ambitiöst team.
Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: burayab2024@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Buray AB
(org.nr 559469-1825)
Storgatan 55A (visa karta
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672 30 ÅRJÄNG Arbetsplats
The Father Sportbar Jobbnummer
9992708