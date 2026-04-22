Kock sökes för säsongsanställning
Nääs Fabriker Hotell och Restaurang AB / Kockjobb / Lerum
2026-04-22
Nu vill vi stärka upp vårt härliga gäng i Fabriksköket med ytterligare en kock till sommaren.
Vi erbjuder dig jobb i en fantastisk miljö med puls, energi, massor av nya erfarenheter, och stora möjligheter till vidareutveckling. Från köket tittar du ut över sjön Sävelången, våra örtodlingar och vårt växthus.
På Nääs lagar det vi kan från grunden och i stor utsträckning på lokala råvaror för att skapa en matupplevelse utöver det vanliga.
Hos oss arbetar du såväl luncher, a la carte och fester - ingen dag är den andra lik!
Du har ett rullande schema med en mix av dag- och kvällspass, där även helgpass ingår.
Dagtid serveras såväl frukost som lunch och fika av olika slag till våra gäster. Kvällstid har vi två restauranger i gång - Fabriksköket och Pannhuset, som skall stå färdigt till våren. Vi har ett eget bryggeri, bageri och kondis, vi grillar, håller matlagningskurser och bakar pizza.
För att passa in i vårt gäng på plats behöver du ha ett genuint intresse för mat och dryck samt vara öppen, flexibel, nyfiken på branschtrender och sist men inte minst uppskatta att vara en del av ett team som hela tiden vill uppåt och framåt.
Vi tillämpar individuell lönesättning baserad på ålder och tidigare erfarenhet.
Körkort och tillgång till egen bil är en fördel men inget måste om du bor i närheten.
Du behöver ha tidigare erfarenhet a la carte och/eller beställningsverksamhet för att passa in i rollen som kock hos oss.
Är du nyfiken på att jobba tillsammans med oss?
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
via email
E-post: jonas.dahlin@naasfabriker.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Nääs Fabriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nääs Fabriker Hotell och Restaurang AB
(org.nr 556852-8888)
448 51 TOLLERED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nääs Fabriker Hotell & Restaurang Jobbnummer
9869880