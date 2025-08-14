Kock Sökes Eskilstuna
Rosa MatBar AB / Kockjobb / Eskilstuna Visa alla kockjobb i Eskilstuna
2025-08-14
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rosa MatBar AB i Eskilstuna
Bar Social är en modern och ambitiös restaurang där kvalitet, smak och gästupplevelse alltid står i fokus. Vi söker nu en skicklig och engagerad kock som vill vara en del av vårt team och bidra till att vi fortsätter leverera på vår höga lägstanivå - varje dag, varje rätt.
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet från restaurangbranschen eller liknande
Är stresstålig och trivs i ett högt tempo utan att kompromissa på kvalitet
Behärskar à la carte-matlagning på hög nivå
Arbetar strukturerat och bra i team, men är också självgående
Talar svenska och/eller engelska
Är kreativ och tillför nya idéer, smaker och tekniker som lyfter vår meny/koncept
Vi erbjuder:
75% tjänst med chans till mer
En arbetsplats där höga ambitioner möter genuin matglädje
Möjlighet att påverka menyn och vara delaktig i kökets utveckling
Ett professionellt team som alltid strävar efter att överträffa gästernas förväntningar
Vill du vara med och sätta ribban högt varje dag? Skicka din ansökan till jobb@bar-social.se
och markera rubriken med "Kök".
OBS! All ansökningar sker via mail var god och respektera att inte besöka eller störa våra medarbetare på öppna tider för att lämna CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Mail
E-post: jobb@bar-social.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kök". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rosa MatBar AB
(org.nr 559311-4761)
Drottninggatan 18 (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Jobbnummer
9459319