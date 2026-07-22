Kock sökes
Taquesitoz AB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2026-07-22
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Taquesitoz söker köksbiträden till vårt restaurangkök i Uppsala. Vi söker en medarbetare på heltid och en medarbetare på 50 %.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av restaurangkök och är van att arbeta i ett högt tempo. Hos oss lagas all mat från grunden, vilket innebär att du kommer att arbeta med råvaruhantering, förberedelser, finhackning, matlagning och uppläggning av våra rätter enligt våra recept.
Du behöver ha god knivteknik, känsla för matpresentation och vara noggrann med kvalitet, hygien och renhållning. Arbetet är fysiskt krävande och kräver att du kan arbeta effektivt både självständigt och tillsammans med övriga köket.
Vi erbjuder en trygg arbetsplats med engagerade kollegor där kvalitet, samarbete och matlagning från grunden står i fokus. Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post
E-post: info@taquesitoz.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ANSÖKAN KÖKSMÄSTARE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taquesitoz AB
(org.nr 559327-2502)
Dragarbrunnsgatan 17 (visa karta
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753 20 UPPSALA Jobbnummer
10009667