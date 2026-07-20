Kock sökes
Fhat AB / Kockjobb / Linköping Visa alla kockjobb i Linköping
2026-07-20
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Vi söker en eller två kockar till vårt kök. Hos oss lagar vi lunch måndag–fredag och serverar både svensk husmanskost och asiatisk buffé.
Som kock hos oss kommer du bland annat att:
Tillaga och förbereda lunchrätter.
Laga svensk husmanskost och/eller asiatiska rätter.
Planera och förbereda råvaror inför dagens servering.
Följa gällande rutiner för livsmedelshygien och egenkontroll.
Bidra till ordning och renhållning i köket.
Samarbeta med övriga medarbetare för att säkerställa en väl fungerande lunchservering.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som kock.
Har kunskaper inom svensk husmanskost och/eller asiatisk matlagning.
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och har god samarbetsförmåga.
Är noggrann och kvalitetsmedveten.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Arbetsplats: Chili & Lime, Mjärdevi Center, Linköping.
Arbetstid: Heltid, dagtid, måndag–fredag.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt kollektivavtal.
Skicka din ansökan till Tamhongtam@hotmail.com
och märk din ansökan med "Chili Lime". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: tamhongtam@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chili Lime". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fhat AB
(org.nr 556650-4634)
Teknikringen 10 (visa karta
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583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Chili & Lime Jobbnummer
10007762