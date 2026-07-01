Kock sökes
Kajpromenadens Fisk O Restaurang AB / Kockjobb / Helsingborg Visa alla kockjobb i Helsingborg
2026-07-01
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Kock sökes till Roy's Mat & Bar
Vi söker nu en engagerad och erfaren kock som vill bli en del av vårt team på Roy's Mat & Bar.
Vi söker i första hand dig som vill arbeta långsiktigt och vara en del av verksamheten året runt, snarare än enbart under säsong.
Vi tror att du har ett genuint intresse för matlagning och råvaror. Att du är stresstålig, ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Att du är engagerad i att utveckla vår meny. Du trivs med att arbeta i team, tar egna initiativ och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Erfarenhet av att arbeta med fisk och skaldjur är meriterande.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete som kock
• God samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
• Svenska i tal och skrift, flytande nivå
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: roysmatobar@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kajpromenadens Fisk O Restaurang AB
(org.nr 556666-8470)
Kajpromenaden 21 (visa karta
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252 67 HELSINGBORG Arbetsplats
Kajpromenadens Fisk & Restaurang AB Jobbnummer
9988159