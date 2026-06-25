Kock sökes
Soresh & Rojda AB / Kockjobb / Säter Visa alla kockjobb i Säter
2026-06-25
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Kock sökes till golfrestaurang i Säter – Sommarjobb med möjlighet till fast tjänst
Vi söker en engagerad och driven kock till vår golfrestaurang i Säter under sommarsäsongen.
Har du erfarenhet av arbete i kök är det meriterande, men det viktigaste är att du har ett intresse för matlagning, är ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Vi erbjuder:
● Säsongsanställning under sommaren
● Lön enligt överenskommelse
● Trevlig arbetsmiljö och härliga kollegor
● Möjlighet till fortsatt arbete året runt på vår andra restaurang i Säter om samarbetet fungerar bra
Låter det intressant? Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: Leylacelik1979@icloud.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Soresh & Rojda AB
(org.nr 556902-8938)
Jönshyttevägen 38 (visa karta
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783 30 SÄTER Arbetsplats
Golfrestaurangen Säter Jobbnummer
9979911