Kock sökes
Turkisk Sultan Kolgrill AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-06-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Turkisk Sultan Kolgrill AB i Göteborg
Nu söker vi, Turkisk Sultan Kolgrill AB, en kock till vårt fantastiska team.
Turkisk Sultan Grill AB är en restaurang i Göteborg som serverar mat från det turkiska köket.
Vi söker nu en kock som kan det turkiska köket. Arbetet som kock hos oss innefattar att förbereda grillrätter samt tillaga andra maträtter från det turkiska köket.
Vi söker dig som som kan arbeta i ett högt tempo, som är noggrann och även är en lagspelare.
Att du har arbetat inom restaurangbranschen och har kunskap inom det turkiska köket är ett krav.
Även en stor fördel att du är turkisktalande.
Endast ansökningar per mail, vänligen respektera detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: info@sultangrill.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Turkisk Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Turkisk Sultan Kolgrill AB
(org.nr 559055-4076), http://www.sultangrill.se
Hisingsgatan 28-30 (visa karta
)
417 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9962485