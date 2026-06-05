Kock sökes
MA Main Accounting AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-06-05
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För kunds räkning, kock sökes!
Vi söker kock till Duy Tan restaurang. Arbetsuppgifter är matberedning, matlagning, diska samt andra förekommande uppgifter som finns i ett kök.
Du behöver inte ha någon erfarenhet av yrket. Det är dock meriterande att du är van vid arbete i restaurang och bör ha kunskaper om vietnamesiska maträtter.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: arbete@mamain.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MA Main Accounting AB
(org.nr 556897-7143)
Kvilletorget 19 (visa karta
)
417 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Duy Tan Jobbnummer
9950160