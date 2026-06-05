Kock sökes

MA Main Accounting AB / Kockjobb / Göteborg
2026-06-05


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För kunds räkning, kock sökes!

Vi söker kock till Duy Tan restaurang. Arbetsuppgifter är matberedning, matlagning, diska samt andra förekommande uppgifter som finns i ett kök.

Du behöver inte ha någon erfarenhet av yrket. Det är dock meriterande att du är van vid arbete i restaurang och bör ha kunskaper om vietnamesiska maträtter.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: arbete@mamain.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MA Main Accounting AB (org.nr 556897-7143)
Kvilletorget 19 (visa karta)
417 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
Duy Tan

Jobbnummer
9950160

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