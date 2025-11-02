Kock Sökes
2025-11-02
Kock sökes!
Vi söker en ambitiös och pigg kock för heltidsanställning. Du ska kunna ha många bollar i luften, vara positiv och framförallt ha ett brinnande intresse för mat.
Vi erbjuder heltidstjänster utifrån överenskommet schema. Vi ser gärna att du har gått restaurangskola eller har motsvarande bakgrund och har erfarenhet från restaurangkök.
På Pitcher's kan och bör du förvänta dig mat som är en fröjd för både ögat och magen. Här står maten i fokus och vi tillagar alla våra rätter från grunden. Det betyder att du får fräsch mat som tillagas när du beställer den, gjord på råvaror av högsta kvalitet. Vi tar inga genvägar, utan serverar endast sådant som vi själva skulle uppskatta att få på tallriken. Det är din garanti för att det vi serverar är gjort med kärlek och omtanke.
Vi kan erbjuda en stor och väletablerad arbetsplats med bra organisation och inarbetade rutiner.
Skicka din ansökan via e-post till berk.bozlak@pitchers.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: berk.bozlak@pitchers.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bozlak Gastropub AB
(org.nr 559197-5585)
Norra Kungsgatan 3 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Pitcher 's Gävle Jobbnummer
9584403