Kock sökes

Restaurang Katsu Sushi, söker en kock
Arbetsplats: Frykholmsgatan 7, 28131, Hassleholm.
Anställningsform: Heltid
Vi söker en engagerad och serviceinriktad kock. Du måste ha vana från att göra sushi och andra asiatiska maträtter. Arbetsuppgifterna inkluderar även att se till att arbetsplatsen håller en godkänd livsmedelshygien, kontroll av vad som behövs köpas in och planering av meny. Vi hoppas du kan samarbeta bra med övrig personal.
Lön: I enlighet med kollektivavtal. Tillträde: enligt överenskommels.
Ansökan: Skicka din ansökan och CV till: Traihongkong@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Du kan registrera dig via gmail.
E-post: Traihongkong@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katsu Sushi AB
Thang Tran Traihongkong@hotmail.com 0708586886 Jobbnummer
