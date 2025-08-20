Kock sökes

Katsu Sushi AB / Kockjobb / Hässleholm
2025-08-20


Restaurang Katsu Sushi, söker en kock
Arbetsplats: Frykholmsgatan 7, 28131, Hassleholm.
Anställningsform: Heltid
Vi söker en engagerad och serviceinriktad kock. Du måste ha vana från att göra sushi och andra asiatiska maträtter. Arbetsuppgifterna inkluderar även att se till att arbetsplatsen håller en godkänd livsmedelshygien, kontroll av vad som behövs köpas in och planering av meny. Vi hoppas du kan samarbeta bra med övrig personal.
Lön: I enlighet med kollektivavtal. Tillträde: enligt överenskommels.
Ansökan: Skicka din ansökan och CV till: Traihongkong@hotmail.com

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Du kan registrera dig via gmail.
E-post: Traihongkong@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock sökes".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Katsu Sushi AB (org.nr 559063-1619)

Kontakt
Thang Tran
Traihongkong@hotmail.com
0708586886

Jobbnummer
9468323


       

