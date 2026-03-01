Kock, servitör, bartender? Fartfyllt säsongsjobb på Smögen
2026-03-01
Gillar du högt tempo, möta härliga gäster, vara i en restaurangmiljö och skapa nya relationer för livet?
Det här är en unik möjlighet för dig som har jobbat något eller några år och vill ta nästa steg i din restaurangkarriär. Det med att jobba på några av Västkustens välrenommerade restauranger där möjligheterna att skapa karriär inom branschen är oändliga. Du kommer jobba i en schysst miljö, ha kul och jobba där gästmötet står i fokus.
Fokus ligger på dina personliga egenskaper, lyhördhet och att du har ambitioner framåt. Du gillar att träffa människor, har högt tempo i dig och skapa upplevelser. Om så är fallet. Då är vi en perfekt kombination.
Är du i början av din restaurangkarriär, en trogen säsongare eller letar efter inspiration? Då ska du kolla vidare.
ROLLEN Att arbeta som servitör/kock/bartender innebär att du alltid säkerställer att gästerna får service av högsta kvalitet. Du är öppen, lyhörd och anpassningsbar i alla situationer. Med ett tryggt och professionellt bemötande hittar du lösningar och vägar framåt som skapar en positiv upplevelse för både gäst och kollegor. Du arbetar strukturerat, är ordningsam och håller den höga standard som eftersträvas i verksamheten.
Nöjda och engagerade medarbetare skapar trivsel och energi. Som servitör är du därför en viktig ambassadör för Progressio
DET HÄR ÄR DU BRA PÅ - Försäljning - Gästservice - Har en god struktur - Öppensinnad - Intresse för mat och dryck
DET HÄR FÅR DU - Lön efter överenskommelse - OB - Tjänstepension & försäkringar via Fora - Boende finns tillgängligt
ROLLEN Heltid, Deltid, säsongsanställning Tjänsten tillsätts omgående
VID FRÅGOR Nellie Lilja Nellie@progressioswe.se
OM OSS Progressio är ett rekryteringsföretag som hjälper våra samarbetspartners att lyckas framåt. Att jobba tillsammans med oss kommer du att få möjlighet att lära dig hur mycket som helst när det kommer till hotell och restaurang, jobba på härliga platser som är semestrar för andra och driva din personliga utveckling framåt. www.progressioswe.se Så ansöker du
