Kock (semestervikariat) till Måltidsservice
Karlshamns kommun / Kockjobb / Karlshamn Visa alla kockjobb i Karlshamn
2026-03-25
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlshamns kommun i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vi söker kockar till visstidsanställningar under sommaren 2026. Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Som kock arbetar du i storkök med alla förekommande arbetsuppgifter som t.ex. matlagning, egenkontroll, beställningar, städning, disk samt alla administrativa arbetsuppgifter.
Du arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och deltar i utvecklingsarbeten.
Krav för tjänsten:
Grundutbildning som kock inom storkök, eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet från arbete restaurang/storkök
Kompetens inom specialkost
Behärska det svenska språket i tal och skrift
Du har god datorvana
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet från arbete i storkök
Erfarenhet och kunskap av kostdatasystemet Matilda, Word, Excel, Visma Proceedo
Erfarenhet av fakturahantering
Vana att jobba i TeamsDina egenskaper
Du behöver ha ett gediget intresse för måltider och stort engagemang för den verksamhet vi bedriver och ha ett strukturerat sätt. Som person är du serviceinriktad och lyhörd inför kunders frågeställningar och behov, du har en god kommunikativ förmåga. Du bör också ha förmågan att klara arbete under eget ansvar, kunna samarbeta och vara flexibel och lösningsinriktad i ditt arbetssätt.
Information om tjänsten
Sommarvikariat, starttider och varaktighet kan variera men alla tjänsterna är inom tidsperioden v 24-35
80-100%
Antal tjänster: 3
Tillträde enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag 26/4Övrig information
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Ni beställer ert belastningsregister på polisens hemsida, utdraget ni ska begära är det som gäller arbete i skola eller förskola.
Som arbetsgivare behöver vi kontrollera rätten att arbeta i Sverige, därmed behöver du vid eventuell intervju visa upp id-handling som styrker medborgarskap: pass eller nationellt id-kort är exempel på sådan handling.
För mer information om tjänsten kontakta:
Per-Ola Henriksson
Måltidschef
0454-563585per-ola.henriksson@karlshamn.se
Facklig företrädare
kommunal
0454-811 91
Besök gärna Så jobbar vi med rekrytering - Karlshamns kommun Där hittar du viktig information kring bland annat vad som gäller dig som har skyddade personuppgifter, hur vi kontrollerar rätten att arbeta i Sverige, när du behöver och hur du beställer ett utdrag ur belastningsregistret samt krigsplacering vid anställning. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via knappen i annonsen. En ansökan till Karlshamns kommun är en allmän handling. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlshamns kommun
(org.nr 212000-0845) Kontakt
9818038