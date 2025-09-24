Kock Scandic Örebro Väst, extra vid behov
2025-09-24
Tre kilometer utanför Örebro city, ett par svängar från E18 och E20 ligger Scandic Örebro Väst- en perfekt utgångspunkt för att utforska stadens kultur och nöjen. Våra gäster kan känna sig som hemma i vår restaurang Köksbaren, ta en drink i baren och koppla av i soffan framför öppna spisen.
Vi vill vara det självklara hotellet när man väljer att besöka Örebro. Det gör vi genom att ha en stark servicekultur och ett hotell i toppklass men den allra viktigaste biten är de som gör det otroliga arbetet för vi ska nå dit- våra medarbetare. Därför är vi måna att dagligen uppmuntra varandra och hålla en god stämning i teamet.
Nu söker vi en kock till Scandic Örebro Väst.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som kock agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen som kock?
Här får du en mycket viktig uppgift på hotellet genom att säkerställa en gästupplevelse i världsklass när det kommer till våra mat- och dryckesmiljöer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, förbereda och tillaga mat samt att presentera maten på ett tilltalande sätt. Du stöttar även vid behov upp och hjälper teamet i andra delar av hotellet.
Vem är du?
För att passa i rollen behöver du ha ett brinnande matintresse och vara uppmärksam på detaljer och gästers individuella behov. Du uppskattar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk måltidsupplevelse. För den här tjänsten vill vi att du genomgått kockutbildning eller har tillgodogjort dig motsvarande kompetens på annat sätt. Personliga egenskaper och inställning är viktigast av allt för den här rekryteringen. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en anställning för enstaka dagar på extra vid behov. Kanske vill du kombinera anställningen med studier, och arbeta extra på kvällar och/eller helger. Möjligheterna till utökad tjänstgöringsgrad kan finnas på sikt.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och om vår kultur!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Scandic Hotels AB
Arbetsplats
Scandic Hotels Sverige
