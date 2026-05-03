Kock/ Restaurangmedarbetare (

Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt. Home Hotel är en del av Strawberry.
Home sweet home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett helt nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten - vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi en kock eller restaurangmedarbetare till Home Hotel Cardinal som vill bli en del av vår familj.
Vi behöver förstärka vårt köksteam med en passionerad matlagare och servicestjärna!
Du kommer att arbeta tätt ihop med hotellets souschef och F&B manager.
Du kommer att laga och presentera kvällens middag & salladsbuffé för våra gäster. Att ställa upp och arbeta på frukostpass kan också förekomma.
Samarbeta med kollegor för att skapa en smidig och behaglig vistelse för alla gäster.
Detta är en tillsvidare-/visstidsanställning på varannan helg fram till sommaren, under sommaren ökar behovet och dåmed tjänsten . Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten innefattar varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Är det dig vi söker?
Du har dokumenterad erfarenhet som kock eller har erfarenhet att planera och laga mat till varierande antal gäster.
Du har erfarenhet från menyplanering
Goda kunskaper i svenska tal & skrift
Du är en lagspelare som gillar högt tempo
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö. Erfarenhet inom hotell eller service är meriterande, men din inställning och vilja att skapa en hemtrevlig upplevelse är det viktigaste.
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
På Home Hotel erbjuder vi mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Här får du:
En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts
Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberry dynamiska bolag
Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell
25 % rabatt på mat och dryck på våra restauranger och barer
Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
352 30 KRONOBERG Arbetsplats
Home Hotel Cardinal Kontakt
Rekryterare
Elin Thuné elin.thune@strawberry.se +46707648800 Jobbnummer
9887607