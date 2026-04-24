Kock Restaurang Vinådalen
2026-04-24
Restaurang Vinådalen på Vinbergs Golfklubb är en modern golfrestaurang med rustik pubkänsla, hög servicegrad och ett kök som kombinerar klassiska svenska rätter med säsongsbetonade menyer. Vi serverar lunch, kvällsmeny, event och golfgrupper - med fokus på kvalitet, tempo och genuin matglädje.
Vi växer och söker nu en driven och självgående kock som vill vara en del av vårt team inför säsong och kommande år.Dina arbetsuppgifter
Tillagning av lunch, kvällsmeny och eventmenyer
Förberedning,
Ansvar för kvalitet, hygien och arbetsflöde i köket
Samarbete med kökschef och servering
Bidra till utveckling av menyer och arbetssättKvalifikationer
Erfarenhet som kock inom restaurang, hotell eller storkök
God förmåga att arbeta självständigt i högt tempo
Kunskap om livsmedelshygien och HACCP
Meriterande: erfarenhet av lunchproduktion, event, golfrestaurang eller pubkökDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Lösningsorienterad och trygg i köket
Positiv, prestigelös och gillar teamwork
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Van att ta ansvar och hålla tempo
Lön och villkor
Enligt HRF Gröna Riksavtalet
OB-ersättning enligt avtal
Möjlighet till heltid, deltid eller säsongSå ansöker du
Skicka CV eller kort presentation till: restaurang.vinadalen@outlook.com
Tillträde omgående
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinådalens Drift AB
(org.nr 559287-8317)
Sannagård 119 (visa karta
)
311 95 FALKENBERG Jobbnummer
9875595