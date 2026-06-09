Kock Restaurang Severins

Hotellet vid Lilla Apelviken AB / Kockjobb / Varberg
2026-06-09


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Publiceringsdatum
2026-06-09

Om tjänsten
Kombinera en sommar vid havet med att jobba på en av landets mest spännande restaurangöppningar! I vår slår vi upp portarna till nya Severins, där grillen möter havet med spännande serveringar på fisk och skaldjur. Tre öppna kök, tre matsalar, bistro och stor solterrass. Erfarna och teamfokuserade kockar sökes som vill varva ambitiös matlagning med sommarboende vid ett av västkustens härligaste sommarställen. Sommartjänsterna för kock finns med flera löpande start-/slutdatum.
Om dig
Du har ett stort intresse för mat. Du vill jobba i en inspirerande miljö som har hög ambition för allt från frukostens à la carte fram till kvällens middag. Du är en trevlig person som vill lyckas tillsammans med teamet. Du har erfarenhet. Du vill också ha en härlig sommar vid havet.
Fakta
Omfattning: 80% (jobb varannan helg)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotellet vid Lilla Apelviken AB (org.nr 559495-3670), https://varbergskusthotell.se/om-oss-varbergs-kusthotell/jobba-hos-oss/
Nils Kreugers Väg 5 (visa karta)
432 53  VARBERG

Jobbnummer
9956211

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