Kock Restaurang Severins

Om tjänsten Kombinera en sommar vid havet med att jobba på en av landets mest spännande restaurangöppningar! I vår slår vi upp portarna till nya Severins, där grillen möter havet med spännande serveringar på fisk och skaldjur. Tre öppna kök, tre matsalar, bistro och stor solterrass. Erfarna och teamfokuserade kockar sökes som vill varva ambitiös matlagning med sommarboende vid ett av västkustens härligaste sommarställen. Sommartjänsterna för kock finns med flera löpande start-/slutdatum. Om dig Du har ett stort intresse för mat. Du vill jobba i en inspirerande miljö som har hög ambition för allt från frukostens à la carte fram till kvällens middag. Du är en trevlig person som vill lyckas tillsammans med teamet. Du har erfarenhet. Du vill också ha en härlig sommar vid havet. Fakta Omfattning: 80% (jobb varannan helg) Start: Enligt överenskommelse Lön: Enligt överenskommelse