Kock/ Pizza bagare

Mister M AB / Kockjobb / Östersund
2026-07-21


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Är du passionerad för matlagning, vill vara med i ett kreativt team.
Vi söker några kockar och pizza bagare som vill bidra till skapa minnesvärda matupplevelser för våra gäster i en vacker och familjär miljö.
Focacciamo Bar &Cafe är en italiensk koncept och vi har funnits i ett år i centrala Östersund.
Vi på Focacciamo serverar focaccia mackor/sandwich, sallader, pasta rätter, pizza och A'la carte meny
Vi söker dig som:
Är kreativ och har ett öga för smak och presentation.
Trivs med att arbeta i team och har en god samarbetsförmåga.
Är stresstålig och van vid ett högt arbetstempo.
Har kunskap om livsmedelshantering och hygienrutiner.

Vi erbjuder:
En kreativ arbetsmiljö där du får vara med och forma menyer
Ett härligt team med bra sammanhållning
En arbetsplats där vi värderar kvalitet, service och trivsel.
Möjlighet att utvecklas och växa inom restaurangbranschen
En stabil arbetsplats med högt tempo och glada gäster

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: focacciamo.ostersund@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mister M AB (org.nr 559370-6665)
Storgatan 24 (visa karta)
831 30  ÖSTERSUND

Jobbnummer
10008720

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