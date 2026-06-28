Kock/pizza bagare

BTL AB / Kockjobb / Uddevalla
2026-06-28


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Vi söker en pizzabagare – är det du?
Hos oss på Unda händer det grejer. Ibland mycket grejer. Och det är precis så vi vill ha det.
Nu söker vi dig som vill jobba i ett kök med tempo, kvalitet och bra energi.
Vad innebär rollen?
Det här är en aktiv kockroll – du är med i produktionen, jobbar service, står i luckan och levererar när det är tryck. Här är du en del av ett tight team där alla kör tillsammans och där tempot ofta är högt.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från kök och är trygg i service
Gillar när det går undan och kan leverera även när det smäller
Har känsla för kvalitet och detaljer
Är prestigelös och hugger i där det behövs
Vill utvecklas och bli bättre hela tiden

Hos oss får du:
Jobba i ett kök med hög nivå och stolthet i det vi gör
Vara en del av ett team som kör tillsammans – alltid
Utvecklas inom både varmkök och pizza
En arbetsplats där vi hellre gasar än bromsar

Kort sagt:
Vi söker dig som älskar tempo, kvalitet och lagkänsla.
Och som får lite extra puls när det är fullt tryck i köket.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: restaurang@by-the-lake.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
BTL AB (org.nr 559288-3549)
unda 149 (visa karta)
451 94  UDDEVALLA

Arbetsplats
Unda camping & resort

Jobbnummer
9982186

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