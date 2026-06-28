Kock/pizza bagare
BTL AB / Kockjobb / Uddevalla Visa alla kockjobb i Uddevalla
2026-06-28
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Vi söker en pizzabagare – är det du?
Hos oss på Unda händer det grejer. Ibland mycket grejer. Och det är precis så vi vill ha det.
Nu söker vi dig som vill jobba i ett kök med tempo, kvalitet och bra energi.
Vad innebär rollen?
Det här är en aktiv kockroll – du är med i produktionen, jobbar service, står i luckan och levererar när det är tryck. Här är du en del av ett tight team där alla kör tillsammans och där tempot ofta är högt.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från kök och är trygg i service
Gillar när det går undan och kan leverera även när det smäller
Har känsla för kvalitet och detaljer
Är prestigelös och hugger i där det behövs
Vill utvecklas och bli bättre hela tiden
Hos oss får du:
Jobba i ett kök med hög nivå och stolthet i det vi gör
Vara en del av ett team som kör tillsammans – alltid
Utvecklas inom både varmkök och pizza
En arbetsplats där vi hellre gasar än bromsar
Kort sagt:
Vi söker dig som älskar tempo, kvalitet och lagkänsla.
Och som får lite extra puls när det är fullt tryck i köket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: restaurang@by-the-lake.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BTL AB
(org.nr 559288-3549)
unda 149 (visa karta
)
451 94 UDDEVALLA Arbetsplats
Unda camping & resort Jobbnummer
9982186