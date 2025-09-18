Kock på Sandaredskolan
2025-09-18
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Din anställning kommer vara i Grundskoleförvaltningens centrala organisation för Kost, lokalvård och vaktmästeri som är uppdelat i 14 områden med en enhetschef per område. Din placering kommer vara i område 8 med huvudsaklig placering på Sandaredskolan. I varje område finns köksmästare som arbetsleder och stöttar dig i det dagliga arbetet.
Sandaredskolan är en F-6 skola med ca 480 elever. Här kommer du att arbeta i ett mottagningskök i ett team om 4 personer.
Hos oss präglas arbetskulturen av professionalism, öppenhet, kamratskap och yrkesstolthet. Vi är en organisation som lär av varandra och arbetar som ett lag genom stöttning och genom att dela kunskap och erfarenheter med varandra.
Kock på SandaredskolanPubliceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Som kock förbereder, planerar och tillagar du dagligen god och näringsriktig mat samt specialkost från grunden till små och stora gäster utifrån planerad matsedel i kostdataprogrammet Matilda. Du kan aktivt påverka förvaltningens matsedel genom att föra vidare tankar och förslag till representanten i ditt område som är med och centralt utvecklar matsedeln. Du arbetar aktivt för minskat matsvinn. Du förväntas kunna genomföra alla förekommande arbetsuppgifter i köket och rotera mellan olika stationer och ansvarsområden.
I ditt arbete utför du dagligen kvalitetskontroll och kvalitetssäkrar livsmedel och köksutrymmen genom att följa rutiner och egenkontrollprogram. Du bedömer risker i arbetsmiljön och tar hänsyn till livsmedelshygien. Att städa, diska och hålla ordning på köksutrustning ingår också i arbetsuppgifterna liksom beställning av varor och en del administrativa arbetsuppgifter. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare.Kvalifikationer
Du som söker ska ha gymnasial kockutbildning alternativt lärlingsutbildning till kock eller motsvarande utbildning mot restaurang- och storkök. Du förväntas självständigt kunna utföra samtliga kockuppgifter och har du dokumenterad erfarenhet av arbete som kock i storkök, från exempelvis förskola eller skola, är det meriterande. Då tjänsten består av både dokumentation och kommunikation behöver du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Vi ser gärna att du har kunskap om och erfarenhet av specialkost. Det är meriterande om du har körkort.
Då vi lägger stor vikt vid att maten som vi tillagar är god, näringsriktig, tar hänsyn till miljö och klimat samt är säker vad gäller hygien och specialkost är det viktigt att du har hög kvalitetsmedvetenhet. Som person är du självgående och har en förmåga att strukturera ditt arbete både enskilt och tillsammans med andra. Du har inte några problem med att göra omprioriteringar och fatta beslut vid oförutsedda händelser. Du kommer träffa många människor under din arbetsdag och därför är det viktigt att du har ett positivt bemötande gentemot din omgivning och ett serviceinriktat förhållningssätt. Vi tillsammans skapar förutsättningar för personal och barns upplevelse av trygghet och studiero.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2025:245". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Liselotte Lindebring 0734328612 Jobbnummer
9515301