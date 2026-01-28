Kock på HVB hem
2026-01-28
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Vi söker en kock till vår verksamhet som består av både behandlingshem och vuxenutbildningar i internatform. Kocken är placerad i ett fullutrustat kök på Fredga Gården i Norrköping, där utbildningarna bedrivs. Maten till behandlingshemmet levereras som catering. Huvuduppdraget är att laga lunch och middag åt våra klienter samt utbildningsdeltagare.
Arbetet innebär ett helhetsansvar kring planering, inköp, tillagning, städning och att köket uppfyller samtliga krav enligt miljö och hälsa. Tidigare erfarenhet är ett krav då du ska kunna arbeta självständigt och strukturerat samt hålla utsatt budget.
Du kommer att arbeta tillsammans med en annan kock. Köket är bemannat varje dag 8.00-17.00 samt helger 7.00-13.00. Schemat innebär arbete varannan helg.
Matens som tillagas, lagas från grunden. Vår ambition är att servera en god hälsosam allsidig kost där husmanskost är en rödtråd. Hos oss ska även specialkost erbjudas efter behov.
Som del i tjänsten innebär även att kunna ta emot klienter från behandlingshemmet i arbetsträning. Personlig lämplighet och ett empatiskt förhållningssätt är därför ett krav. Kunskap om behandling och beroende är meriterande. Körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Endast via e-post
E-post: mikaela.moberg@valbo.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Val-Bo AB
(org.nr 556740-7316)
Lida Kursgård (visa karta
)
605 99 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Mikaela Moberg mikaela.moberg@valbo.nu Jobbnummer
9708682