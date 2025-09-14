Kock på Hotell Hammarstrand
Vätte i Hammarstrand AB / Kockjobb / Ragunda
2025-09-14
Visa alla jobb hos Vätte i Hammarstrand AB i Ragunda
Vi behöver förstärka vårt kök med en kock.
Vårt a ' la carte kök är öppet måndag till lördag 17.00-21.00, men du behövs också ibland på dagtid för förbokade luncher/fika för konferenser, smörgåstårtor och gräddtårtor mm.
Arbetstider är varierande, vardagar samt helg, dagtid samt kvällstid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kollektivavtal finns.
Anställningen är tänkt till 100% men om du som söker önskar deltid är vi öppna för förslag. Vi strävar efter och har normalt stängt storhelger om vi inte har någon större bokning. Så du är oftast ledig påsk, midsommar, jul, nyår och halloween.
Vi kan hjälpa dig att hitta boende om det behövs.
Hotellet ligger vid foten av kullstabacken, området har också flertalet längdskidspår och vandringsleder. Vi har 32 rum samt konferenslokaler.
Vi strävar efter att bli ett familjärt mysigt hotell på landsbygden.
Vårt mål är att bedriva en lönsam och hållbar verksamhet för besöksnäringen. Som medarbetare i teamet möjliggöra att vi alla kan leva, verka och bo i Ragunda kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: carola.nilsson@hotellhammarstrand.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vätte i Hammarstrand AB
(org.nr 556779-0646)
Gullbacksvägen 16 (visa karta
)
840 70 HAMMARSTRAND Arbetsplats
Vätte I Hammarstrand AB Kontakt
Carola Nilsson carola.nilsson@hotellhammarstrand.se 0706470597 Jobbnummer
9507480