Kock på Henåns skola.
2025-08-19
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Kost-och lokalvård tillhör sektor samhällsutveckling och består av fyra geografiska områden med totalt cirka 70 medarbetare. Vill du vara en bidragande del till en välmående arbetsgrupp där utveckling och vällagad mat står i fokus? Vi söker nu en driftig och nytänkande kock till vårat tillagningskök på Henåns skola. Du ingår i en arbetsgrupp om fem personer varav en arbetsledare och fyra kockar.
Genom vårt arbete ser vi till att skolans elever och närliggande förskola får avnjuta goda och näringsriktiga måltider. Vi arbetar aktivt med digitalisering och att öka vår andel ekologiska livsmedel som i dagsläget ligger på 60%.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet som kock innebär att sköta kökets alla förekommande arbetsuppgifter såsom matlagning, tillagning och planering av specialkost, bakning, grönsaksberedning, egenkontroll, mottagning av varor, diskning och städning. Vid frånvaro på annan enhet kan arbetet kräva att man behöver vara på annan arbetsplats. Rotation och ett flexibelt arbetssätt tillhör det dagliga arbetet.
Vi vill sprida både matglädje och kunskap om goda och hållbara måltider vilket kräver en hög servicenivå.
Om dig
Det här jobbet passar dig som vill ta ett eget ansvar, har ett genuint intresse för matlagning och vill laga god och näringsriktig mat till våra gäster. Utbildning inom restaurang- och livsmedelsprogrammet eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt är ett krav. Du har goda kunskaper i specialkost och livsmedelshantering samt erfarenhet av arbete med egenkontroll.
Du har hög servicenivå och ett gott bemötande gentemot gäster/elever, kollegor och andra personer du möter i ditt arbete varje dag. Du ser lösningar istället för problem och deltar med engagemang i verksamhetens ständiga utvecklingsarbete. Att samarbeta med andra för att utföra uppgifter och nå mål har du lätt för, du kan även med lätthet anpassa ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar.
I arbetet ingår även en del administrativa arbetsuppgifter, vilket innebär att du behöver ha god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Förmåga till självständigt arbete liksom bra samarbetsförmåga och ett serviceinriktat sätt är egenskaper vi värderar högt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Omgående eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är Sista dag att ansöka är 2025-09-21. Intervjuer sker löpande under annonseringen så skicka in din ansökan så fort du kan.
Körkort: B
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust kommun
För detta jobb krävs körkort.
Kontakt
Enhetschef
Jonas Jarsén jonas.jarsen@orust.se 0304--33 47 46
