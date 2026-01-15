Kock på förskola 75%
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om jobbet
Förskolan Torpstugan ingår i Rönnbergs friskolor AB, som också driver förskolor i Täby, Nacka, Nykvarn, Ekerö och Norrtälje.
Är du en kock för oss?
Vi söker nu en erfaren kock till vår förskola Torpstugan i Spånga. Vi söker dig som är positiv, engagerad och vill laga god, näringsriktig och varierad mat till våra barn och pedagoger på förskolan. Du ska kunna laga mat med hållbar utveckling som utgångspunkt. Erfarenhet av matlagning i förskola är en merit.
Specialkost skall också tillagas och du ska ta ansvar för egenkontrollen i köket. Disk och städning av köket ingår också i arbetet. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Din kompetens och erfarenhet Som person har du lätt för att samarbeta, är serviceinriktad och flexibel, har ett gott ordningssinne och en god kommunikations- och organisationsförmåga.
Du är färdigutbildad kock och är väl insatt i livsmedelsverkets riktlinjer för kök inom förskola. Du har kunskaper inom livsmedelshygien baserad på egenkontroll. Du har god kunskap och erfarenhet av specialkost. Du ska kunna göra egna matsedlar. Du har kompetens att använda dator.
Intervjuer kommer att ske löpande då ansökningar kommer in och tjänsten kan tillsättas när som.
Låter det spännande så kontakta oss för en första träff. Vi är ett företag i utveckling där just DU med din kunskap och erfarenhet kan vara med och påverka.
Om anställningen
Tillsvidare anställning med provanställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: helena@ronnbergs.se Omfattning
