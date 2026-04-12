Kock på champagnebar på Sandhamn
2026-04-12
Strindberg's Champagne Club ligger i den historiska Strindbergsgården mitt i hamnen på Sandhamn i Stockholms skärgård. Här möts gäster från hela världen - seglare, sommargäster och dagsbesökare från Stockholm samt turister. Vårt läge gör att många gäster bokstavligen kliver av båten och rakt in till restaurangen. Det gör också att tempot kan växla snabbt. När solen skiner fylls ön snabbt av människor och då gäller det att vi arbetar effektivt tillsammans. Målet är att skapa en plats där gäster känner sig välkomna, där tempot är högt men stämningen alltid är avslappnad och trevlig.
Koncept och erbjudande:
Strindbergs Champagnebar är en mötesplats för champagne, drinkar och lättare mat i en härlig skärgårdsmiljö.
Vi erbjuder bland annat:
• ett stort utbud av champagne
• en bred drinklista
• exklusiva pizzor - både röda och vita
• smörgåstårta
• sallader
• snacks och tilltugg
• Afternoon Champagne
Personalmat ska tillagas dagligen för ca 10-12 medarbetare.
Flera dagar i veckan spelar jazzband i trädgården vilket bidrar till en levande och trivsam atmosfär.
Arbetsdag och öppettider:
Normala öppettider är M-S 12.00-20.00 under perioden 2026-06-11 -- 2026-08-16. Pizza för avhämtning har öppet lite längre.
En i köket börjar tidigare på förmiddagen för att förbereda verksamheten inför öppning.
Förberedelser kan till exempel vara:
• göra mise en place
• kontroller
• ta emot leveranser
• laga P-mat
• ställa i ordning köket
• Beställa varor
• Köra service
Arbetstempot styrs mycket av väder och gästtryck. När solen skiner kan tempot bli mycket högt och då arbetar vi effektivt tillsammans.
Teamarbete:
Vi arbetar som ett lag. Om det är mycket att göra ute i restaurangen, köket eller i baren hjälper vi varandra. Ni som har mer erfarenhet har också ett ansvar att guida och stötta yngre kollegor. Ett bra samarbete gör arbetsdagen både roligare och mer effektiv.
Boende:
Under säsongen erbjuder vi enklet personalboende inom restaurangfastigheten.
Boendet erbjuds till självkostnadspris och man delar rum med kollegor.
Eftersom boendet ligger i anslutning till verksamheten och grannar är det viktigt att visa respekt för alla och se till att ljudnivån är ok även på fritiden.
Klädsel:
Strindbergs tillhandahåller arbetskläder i form av t-shirt, tröja och jacka. Byxor, kjol eller shorts samt skor står man själv för. Kläderna ska vara hela, rena och representativa.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: fredrik@strindbergs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strindbergsgården AB
(org.nr 559552-2730)
Sandhamn 111 (visa karta
)
130 39 SANDHAMN Arbetsplats
Strindberg's Champagne Club Kontakt
Restaurangchef
Fredrik Thorell fredrik@strindbergs.se Jobbnummer
9848962