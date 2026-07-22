Kock på Björkhem och Gideåskolan
Örnsköldsviks kommun / Kockjobb / Örnsköldsvik Visa alla kockjobb i Örnsköldsvik
2026-07-22
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Nu söker vi en kock till Björkhem och Gideåskolan! kan du vara den vi söker?
Arbetet är fördelat mellan Björkhems kök och Gideåskolans mottagningskök, i köket på Björkhem tillagas måltider som distribueras till skola, förskola samt vård- och omsorgsboende. I Gideåskolans matsal serveras måltider till elever från förskoleklass vilket består av tre avdelningar till och med årskurs 6.
För oss handlar matglädje om att få laga god och varierad mat som ger våra gäster en positiv, näringsrik och smakrik måltidsupplevelse. Vi arbetar med hållbarhet genom att lyfta fram säsongsgrönsaker, närproducerad och ekologiska måltider som en del i att minska klimatpåverkan.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med beräknad start 5 oktober 2026 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är dagtid, rullande schema samt helgtjänstgöring.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
förberedelser och arbete i köket över dagen.
tillagning av måltider, specialkost och konsistensanpassning
beredning av rotsaker, grönsaker, sallader mm
lineservering och bemötande av gäster i matsal
diska, städa, tvätta och göra andra dagliga köksysslor
följa hygienrutiner enligt fastställd egenkontroll
arbeta i vårt digitala kostdatasystem
beställa, ta emot och hantera varor
Genom vårt arbetssätt hjälps vi åt och täcker för varandra, vilket gör att du kan komma att arbeta i och stötta upp även i våra övriga kök.Kvalifikationer
kockutbildning
erfarenhet från arbete inom kök – tillaga måltider, specialkoster och konsistenser inom storkök är meriterande
grundläggande kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse vilket vi anser är viktigt för kommunikation, säkerhet och instruktioner
ansvarstagande, flexibel och serviceinriktad
trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
grundläggande datorkunskap och intresse av att arbeta i kostdataprogram
Vi ser gärna att du har B-körkort tillgång till egen bil då tjänsten innefattar att arbeta i andra kök vid behov. Men detta är inget krav.
I dagsläget finns möjlighet till zontillägg med upp till 3000 kr på din månadslön utefter satta kriterier som baseras på tjänstestorlek, schema och avståndet mellan hemadress och arbetsplatsen.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
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891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen Jobbnummer
10008733