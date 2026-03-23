Kock på Backstage Hotel
2026-03-23
Backstage Hotel erbjuder en kreativ miljö med rum, sviter och loft där gästerna får se hur modern design, musik och konst kan flätas samman till en upplevelse utöver det förväntade. I anslutning till hotellet finns restaurang The Visitors Bistro, Backstage Bar, Backstage Brasserie och Backstage café.
Hotellet ligger på vackra Djurgården mitt i händelsernas centrum med flera av Stockholms sevärdheter som till exempel ABBA The Museum, Skansen och Gröna Lund runt hörnet. Det tar bara 10 minuter att ta sig från Stockholms city och spårvagnen ligger precis bredvid.
Backstage Brasserie och Backstage Bar serverar klassiska brasserierätter med europeiska influenser - tillagade för att delas eller avnjutas på egen hand. Atmosfären är social och avslappnad. Köket lagar även mat till The visitors bistro där tradition och genuin svensk matlagning står i fokus.
Vi söker nu förstärkning inför sommaren och letar efter en kock som är smaksäker, effektiv och en passionerad matlagare.
Brinner du för matlagning och trivs i högt tempo? Läs vidare!
Hur ser din arbetsdag ut?
Köket på Backstage levererar mat till två restauranger, en bar, ett café och vid tillfällen även större arrangemang. Du planerar och strukturerar upp ditt arbete på ett effektivt sätt och kan med vana anpassa ditt tempo utefter verksamhetens behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
Preppa mat för dagens service
Stå på grillen, varmkök eller i lucka
Anpassa rätter efter kostavvikelser
Städa din station
Arbetstider varierar men är mestadels förlagt till kvällar och helger. Du rapporterar till kökschef.
Vem trivs här?
Restaurangerna på Backstage är alla sammanlänkade med ett gemensamt kök, hjärtat i vår verksamhet. Du besitter förmågan att se till ett större perspektiv och ser ett värde i att även de minsta detaljerna kan göra den största skillnaden.
Du är van med att snabbt växla upp och ner i tempo och har tidigare erfarenhet av att jobba med säsongsbetonade verksamheter.
Du älskar naturligtvis mat och dryck. Du har yrkesstolthet, är en kreativ individ och brinner för matlagning. Du arbetar strukturerat och kvalitativt, ordning och reda är viktigt för dig. Du har lätt för att samarbeta och är van att ta egna initiativ. Du har relevant restaurangutbildning och minst ett års dokumenterad erfarenhet från restaurangkök, gärna från à la carte.
Du har ett intresse eller tidigare erfarenhet av att arbeta mot klimat- och miljömål. Cirkus Venues är sedan 2022 certifierade i enlighet med ISO 14001 och vi beaktar miljöpåverkan i alla led under vårt dagliga arbete
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en arbetsplats i ständig rörelse, en utvecklande miljö och ett team med likasinnade mat- och dryckesnördar.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med start 1 maj till och med 31 augusti. Möjlighet till extrapass kommer att finnas löpande under resterande del av året.
Kollektivavtal och bra förmåner är en självklarhet för oss!
Är du intresserad?
Skicka in din ansökan till oss. Rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Cirkus Venues är en nybildad företagsgrupp med verksamheter under stark utveckling och är idag en av Stockholms största spelare inom besöksnäringen. I Cirkus Venues ingår ett flertal etablerade destinationer och mötesplatser - Cirkus Arena & Restaurang, Hasselbacken, boutiquehotellet Backstage med brasserie, café, bar och the Visitors Bistro. Från 2026 utökar vi verksamheten med nya arenan Gasometer i Norra Djurgårdsstaden.
För Cirkus Venues är ett hållbarhetstänk en självklarhet och något vi arbetar med aktivt i alla led. 2022 fick vi, tillsammans med våra vänner på Djurgården, den prestigefyllda utmärkelsen "Green Destination Award" av organisationen "Green Destinations". Detta på grund av det framgångsrika hållbarhetsarbete som Djurgården bedriver när det gäller bland annat miljö och klimat, kultur och tradition och social hållbarhet samt gästfrihet. Den här fina utmärkelsen ser vi som både ett kvitto och en inspiration att fortsätta vårt viktiga hållbarhetsarbete framöver.
Här hittar du en video om Kungliga Djurgårdens hållbarhetsarbete.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7433275-1906558".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cirkus Venues AB
Djurgårdsvägen 68
115 21 STOCKHOLM
