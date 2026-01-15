Kock och kallskänka sökes till Hooks Herrgård!
Hooks Herrgård Hotell AB / Kockjobb / Vaggeryd Visa alla kockjobb i Vaggeryd
2026-01-15
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hooks Herrgård Hotell AB i Vaggeryd
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du laga mat i en härlig herrgårdsmiljö i sommar? Hooks Herrgård, bara 20 minuter söder om Jönköping, är inte bara en plats - det är en upplevelse! Här samsas fantastisk mat, två golfbanor, ett spa i toppklass och en arbetsplats fylld med glada kollegor. Vårt köksteam, under ledning av vår köksmästare Alexander Frejd, ser nu fram emot att välkomna flera nya stjärnor - och vi hoppas att du är en av dem!
Vad vi erbjuder dig
En svårslagen arbetsmiljö i ett skönt och sammansvetsat team
Fina personalförmåner (vi gillar att skämma bort våra medarbetare)
Chansen att laga mat som får våra gäster att jubla
Dina arbetsuppgifter Som kock och kallskänka hos oss är du en del av ett glatt och kunnigt team som skapar smakupplevelser för våra gäster - frukostbuffé, lunch och smakrika à la carte-rätter. Vårt moderna kök och bageri ger dig alla förutsättningar att briljera.
Om dig Brinner du för matlagning och smaker som sitter? Perfekt! Vi söker dig som:
Har utbildning eller erfarenhet som kock och/eller kallskänka
Trivs med att jobba i ett kök och kan leverera både husmanskost och à la carte
Är driven, engagerad och gillar att jobba i team
Har koll på HACCP och egenkontroll
Har arbetsglädje och en utpräglad servicekänsla - vi jobbar hårt men har alltid kul!
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning inleds med 6 månaders provanställning
Arbetstid: dag, främst kväll och varannan helg
Tillträde enligt överenskommelse
Boende på anläggningen kan ordnas under provanställningen
Ansökan Vi intervjuar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag - så vänta inte! Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team i sommar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7061554-1792203". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hooks Herrgård Hotell AB
(org.nr 556238-6705), https://jobb.hooksherrgard.se
Hooks Herrgård (visa karta
)
567 93 HOK Arbetsplats
Hooks Herrgård Jobbnummer
9687192