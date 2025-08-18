Kock O 'Learys Uppsala
O'Learys är en casual dining restaurang där mat, dryck, sport och stämning alltid är i fokus. Som anställd på O'Learys är du en del av en gemenskap och ett team. Tillsammans stärker och utvecklar vi O'Learys för att ge våra gäster, eller Fans som vi kallar dem, bästa möjliga upplevelse. Din personlighet, din erfarenhet och ditt engagemang är de största tillgångarna för O'Learys som varumärke. Därför söker vi dig som har passion för mat, dryck, sport och människor. Du gillar när det är högt tempo och hanterar stress på ett bra sätt. Du är noggrann och tycker att detaljerna är viktiga för att det ska bli hög kvalitet.
Vi behöver nu förstärkning till vår O 'Learys familj.
Du som jobbar för O 'Learys måste uppskatta bra service. Du har själv besökt restauranger och vet vad som är avgörande för din totalupplevelse. Det viktigaste är bra, lyhört och positivt bemötande. Som anställd på O 'Learys är detta precis det som förväntas av dig att vid varje tillfälle möta gästens förväntningar på god service oavsett om du tar emot dem vid dörren eller tillagar maten. O 'Learys erbjuder i gengäld våra medarbetare möjligheter till utveckling med de utbildningar inom mat, dryck och service som kedjan erbjuder.
Vi söker nu ett par kockar för 80%-100% som är vana med högt tempo, är organiserade och har en hög känsla för kvalité.
Rätt attityd och viljan att ge gästen en bra upplevelse är självklart viktigt.
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
