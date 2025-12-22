Kock Nya Anstalten Lindåsa
2025-12-22
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområdet (VO) Lindåsa, kommer bli en anstalt strax utanför Tollarp med ca 112 platser för män i säkerhetsklass 3.
Arbetet kommer ledas av en anstaltschef tillsammans med 3 kriminalvårdsinspektörer. På anstalten kommer det att bedrivas ett stort verkställighets och utredningsarbete, samtidigt som det kommer finnas värdefull sysselsättning som exempelvis trädgård, kök, lärcentrum, programverksamhet och förpacknings verkstad. Vi kommer även lägga stort fokus på säkerhetsarbete i form av tex visitationer och relations skapande arbete/ dynamiskt säkerhetsarbete.
I den här annonsen söker vi 1 kock!
En 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Som kock lagar du, i första hand mat till klienter men även till personal. Dina kollegor är en kock och en köksföreståndare och du kommer även att arbeta tillsammans med intagna som genomför enklare arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande; Planering och förberedelser, inköp, tillagning av lunch och middag, packning av frukost samt kvällsmål som klienterna äter på sina respektive avdelningar. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll.
Vår strävan är att laga maten från grunden.
Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lugn och kontrollerad i stressituationer och samarbetar bra med andra människor. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Restaurang- eller storhushålls utbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta i storkök
• Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller
• Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Ersättning
