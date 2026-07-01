Kock med specialistkompetens inom autentisk persisk matlagning
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2026-07-01
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Kock med specialistkompetens inom autentisk persisk matlagning
Arbetsgivare: Restaurang Malakeh
Arbetsplats: StockholmPubliceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Restaurang Malakeh söker en erfaren kock med dokumenterad specialistkompetens inom autentisk persisk matlagning, med särskild inriktning på traditionella maträtter från norra Iran.
Tjänsten kräver djup kunskap om persiska råvaror, kryddor, smaksättning och traditionella tillagningsmetoder. Restaurangens koncept bygger på genuin persisk matkultur, där särskild vikt läggs vid regionala rätter från Gilan, Mazandaran och Golestan.Dina arbetsuppgifter
Tillaga autentiska persiska rätter enligt traditionella recept.
Ansvara för rätter med inriktning på norra Irans matkultur.
Förbereda och tillaga grytor, grillrätter, risrätter, förrätter och traditionella såser.
Säkerställa smak, kvalitet och presentation.
Medverka i menyutveckling.
Lära upp övrig kökspersonal i persiska matlagningstekniker.
Arbeta enligt svenska hygien- och livsmedelsregler.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som kock inom persisk restaurang.
Dokumenterad erfarenhet av autentisk persisk matlagning.
Särskild kunskap om det nordiranska köket.
Erfarenhet av rätter såsom Mirza Ghasemi, Baghali Ghatogh, Torshe Tareh, Anarbij, Kebab Torsh, Morgh-e Torsh, Sir Ghalieh och Fesenjan.
God kunskap om traditionell persisk risberedning.
Erfarenhet av persiska grilltekniker.
Förmåga att arbeta självständigt och under högt tempo.
Meriterande
Kunskaper i persiska/farsi.
Erfarenhet av menyutveckling.
Erfarenhet av att utbilda annan kökspersonal.
Stor vikt läggs vid yrkesskicklighet, dokumenterad erfarenhet och förmågan att tillaga genuin persisk mat enligt traditionella metoder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: maryamfarzi.Malakeh@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mahsa AB
(org.nr 559398-8446)
drottningata 77 (visa karta
)
111 60 STOCKHOLM Jobbnummer
9988066