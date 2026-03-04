Kock med special kompetens inom mellanöstern köket
Karadag Restaurang AB / Kockjobb / Skövde Visa alla kockjobb i Skövde
2026-03-04
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karadag Restaurang AB i Skövde
Nu vill vi på Restaurang Prima utöka kompetensen med att erbjuda mat från Mellanöstern. Nu söker vi en kock med erfarenhet inom den gebiten, som är erfaren, har passionen och drivet att utveckla köket och att ta fram nya smaker och upplevelser inom köket.
Kocken i sig ska vara drivande, kunna sköta beställningar, och inköp, ska vara stresstålig, och lyhörd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: fkaradag@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karadag Restaurang AB
(org.nr 556772-2243)
Gustav Adolfs Gata 55 (visa karta
)
541 45 SKÖVDE Arbetsplats
Karadag Restaurang AB Kontakt
Foad Karadag fkaradag@hotmail.com Jobbnummer
9778134