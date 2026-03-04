Kock med special kompetens inom mellanöstern köket

Karadag Restaurang AB / Kockjobb / Skövde
2026-03-04


Nu vill vi på Restaurang Prima utöka kompetensen med att erbjuda mat från Mellanöstern. Nu söker vi en kock med erfarenhet inom den gebiten, som är erfaren, har passionen och drivet att utveckla köket och att ta fram nya smaker och upplevelser inom köket.
Kocken i sig ska vara drivande, kunna sköta beställningar, och inköp, ska vara stresstålig, och lyhörd.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: fkaradag@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karadag Restaurang AB (org.nr 556772-2243)
Gustav Adolfs Gata 55 (visa karta)
541 45  SKÖVDE

Arbetsplats
Karadag Restaurang AB

Kontakt
Foad Karadag
fkaradag@hotmail.com

Jobbnummer
9778134

