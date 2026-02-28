Kock med minst fem års erfarenhet sökes
2026-02-28
Restaurang Vin & Vänner beläget vid Östanå Slott strax norr om Åkersberga I Stockholm söker en kock med minst fem års erfarenhet. Restaurangen ligger i det gamla sädesmagasinet i en kulturbyggnad från 1700-talet, 15 meter i tak och en gedigen miljö från stormaktstiden. Vår stil är ost, vin och chark av premiumklass med en mindre men mycket uppskattad varmrättsmeny. Vi serverar Tagliata, Ibericogris, Röding, skaldjurspasta, Pinsa, Toast Skagen, Chilliräkor, sallader samt vegetariska alternativ m.m. Vi ger våra kockar väldigt mycket frihet att skapa egna ideér som gör vår meny både föränderlig och spännande.
Vi är en säsongsöppen restaurang från påsk till nyår, tors-sön högsäsong sommar, fre-sön övrig tid, men vi jobbar ofta med event på torsdagar hela säsongen. Vi söker dig som kan passa in i vårt lilla familjära team där alla hjälps åt för att ge våra gäster en upplevelse att minnas. För att få en känsla för oss, gå in på Trip Advisor och se vad våra gäster gillar oss. Vi är inte Fine Dining, men heller inte en pizzeria på något sätt.
Vi följer avtalsmässiga löner, är FORA-anslutna och belönar ett gediget arbete på olika sätt. Som en möjlighet för långväga kockar kan vi med 95 procents säkerhet erbjuda ett boende vid slottet i en lägenhet där du har möjlighet att i en fantastisk slottsmiljö bo tillsammans med två till i vårt fantastiska team med eget sovrum, gemensamt kök och vardagsrum samt dusch och två toaletter. Hyran är mycket lågt satt, där skötsel, gott uppträdande och respekt för varandra är ett krav för den låga hyran. Då vi är stängda jan-mars är arbetet säsongsanställning, men boendet kan fortgå även under denna period om vi väljer att fortsätta samarbetet kommande säsong.
Vi undanber oss sökande som är cykelbud, vaktmästare, lagerarbetare, bilmekaniker eller vad det kan vara. Det slösar bara bort vår och er tid. CV läses alltid först och referenser tas alltid på de sökande. Utan trovärdiga referenser är det ingen idé att söka jobbet. Sökande kallas till intervju face to face, antingen digitalt eller "på riktigt". Om du vill vara med på en ibland märklig och lite galen resa med oss, så hoppas vi att du söker kockjobbet på Vin & Vänner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Enbart mejl i utgångsläge
E-post: roger@vinovanner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kock Vin & Vänner". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Vin & Vänner Östanå AB
(org.nr 559518-1867)
Östanå Gård 1 (visa karta
)
184 93 ÅKERSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vin & Vänner Östanå AB, Restaurang Kontakt
VD/Krögare
Roger Persson roger@vinovanner.se 0707102850 Jobbnummer
9769305