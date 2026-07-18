Kock med känsla för service till thailändsk restaurang!
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2026-07-18
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Kock med känsla för service till thailändsk restaurang!
Vill du arbeta med äkta thailändska smaker i ett högt och spännande tempo? Vår restaurang söker nu en passionerad, stresstålig och serviceinriktad kock som vill bli en del av vårt team!
Om rollen: Som kock hos oss ansvarar du för att tillaga traditionella thailändska rätter från grunden. Eftersom våra gäster är hjärtat i vår verksamhet är det viktigt att maten alltid håller högsta kvalitet. Beroende på kökets utformning har du också en direkt eller indirekt kontakt med gästerna, vilket gör ditt bemötande till en viktig del av deras upplevelse.
Vi söker dig som:
Kan det thailändska köket: Du har erfarenhet av och djup kunskap om thailändska råvaror och tillagningsmetoder.
Sätter gästen i fokus: Du förstår vikten av god service och ger alltid ett varmt och professionellt bemötande.
Är stresstålig: Du behåller lugnet, leendet och strukturen även när restaurangen är full av gäster.
Har god fysik: Arbetet innebär ett högt tempo, tunga lyft och långa stunder stående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: hack.vonsensey@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BT Sweden AB
(org.nr 556983-0234)
Linnégatan 24 (visa karta
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216 14 LIMHAMN Jobbnummer
10005954