Kock med expertis inom det persiska köket
2026-02-26
Är du en expert på persiska smaker? Nooris Kök & Bar i Luleå växer, och nu söker vi en passionerad kock som vill vara med och introducera stadens allra godaste persiska restaurangkoncept.
Vi kombinerar det bästa av två världar: en del av vår verksamhet fortsätter att servera traditionella och vardagliga rätter, medan vi nu öppnar upp en helt ny del dedikerad till de fantastiska smakerna från Mellanöstern, med fokus på persiska rätter.
Om rollen
Som vår nya kock blir du hjärtat i den nya delen av verksamheten. Du får huvudansvaret för att förbereda och tillaga autentiska persiska rätter av högsta kvalitet. Vi söker dig som har en djup förståelse för traditionerna, kryddorna och teknikerna - från det perfekta saffransriset till genuina grytor och grillrätter.
Vi söker dig som:
Har omfattande erfarenhet av det persiska köket (persiska rätter).
Har specialistkunskap kring traditionella recept och råvaror.
Är driven, noggrann och sätter stolthet i ditt hantverk.
Vill vara med och presentera en ny matkultur för Luleås invånare.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön: Vi värdesätter din expertis och erbjuder en rättvis och bra ersättning.
Trygg arbetsplats: En stabil och säker anställning i en väletablerad verksamhet.
Härlig gemenskap: Du blir en del av ett team med mycket trevliga och stöttande kollegor.
En unik chans att leda den godaste persiska satsningen i Luleå.
Omfattning: Heltid Start: "Enligt överenskommelse"
Ansökan Är du kocken vi söker? Skicka din ansökan med CV och en kort beskrivning av din erfarenhet till: noorikokobar1@gmail.com
Välkommen till teamet på Nooris Kök & Bar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: noorikokobar1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nooris i Luleå AB
(org.nr 559395-1873), https://nooris.nu
Storgatan 46 (visa karta
)
972 38 LULEÅ Arbetsplats
Nooris Kök och Bar Jobbnummer
9766506