Kock/Matkreatör måndag-fredag
Hufvudsta Gård Boutique House AB / Kockjobb / Solna
2026-03-03
Hufvudsta Gård Boutique House är en magisk plats för konferenser, affärsluncher, representationsmiddagar, matlagningskurser och events, känt för sin vackra miljö och sitt förstklassiga kök. Vi serverar frukost, fika, lunch samt eftermiddagskaffe med stor kakbuffé. På kvällarna erbjuder vi affärsmiddagar och matlagningsaktiviteter för företag och after work.
Alla måltider på Hufvudsta Gård lagas från grunden med bästa tänkbara råvaror och med mycket grönt. I första hand väljer vi ekologiskt och närproducerat. Vi arbetar enligt "Clean Eating by us" där vi tar stort ansvar för den mat vi serverar med hänsyn till vår miljö, våra gäster och våra medarbetare. Vi stödjer kampen för renare världshav och försöker aktivt minska vår användning av plast.
Vi söker nu ytterligare en Kock/Matkreatör till vårt team
Du är en person med ett brinnande intresse för mat och dryck som gillar att dela med dig av din passion till kollegor och gäster. Vi arbetar i ett öppet kök med mycket gästkontakt och det gillar vi! Du kommer att laga luncher, middagar och även baka. Att du självständigt klarar detta ser vi som en självklarhet. Du kommer även att hålla i matlagningsaktiviteter för företag varför det är viktigt att du kan tala inför grupp och förutom flytande svenska även behärskar engelska då vi har en del internationella gäster.
Vi vill också att du är innovativ, noggrann och har dokumenterad utbildning samt minst 3 års erfarenhet från kockyrket. Som person är du är positiv till din läggning och har nära till skratt. Du är en god lagspelare, är beredd att hugga i när det behövs och du är prestigelös.
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du verkligen brinner för mat, dryck och service. Det ska inte bara vara ett jobb, utan en livsstil. Du ska även dela våra värderingar att det är kul att jobba, att arbetskamraterna är riktiga vänner och att god hälsa, träning och miljön är viktig.
Vi erbjuder dig:
Bra arbetstider. Arbetspassen är förlagda både dagar och kvällar, måndag till fredag. Vi har stängt på sommaren och skolornas lov.
En citynära arbetsplats i inspirerande miljö där vi levererar kvalitet från början till slut.
Stor möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av matkoncepten.
En arbetsplats där det är nära till skratt och med nöjda gäster.
Vällagad, god och näringsrik lunch, friskvårdsbidrag, mobiltelefon och möjlighet till inspirationsbidrag och kompetensutveckling.
Möjlighet till utveckling i din roll och karriär.
Semesterbonus efter två års anställning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Arbetet är i första hand förlagt till dagar och kvällar måndag-fredag, men lördagar kan förekomma några gånger per år. Lön enligt överenskommelse.
Är du den vi söker? Hör av dig nu! Vi vill tillsätta tjänsten i april-maj. Intervjuer kommer att ske löpande, varför tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hufvudsta Gård Boutique House AB
http://www.hufvudstagard.se
