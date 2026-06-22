Kock Malmö Restaurang Marie Antoinette
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2026-06-22
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Kock sökes till Restaurang Marie Antoinette.
Är du en självgående kock som trivs i ett högt tempo och brinner för matlagning? Då kan du vara den vi söker till vårt team på Restaurang Marie Antoinette.
Vi söker en driven och engagerad kock som kan arbeta självständigt, ta ansvar i köket och bidra till att hålla hög kvalitet även under intensiva arbetspass.
Vi söker dig som:
Är utbildad kock eller har relevant erfarenhet.
Är självgående och ansvarstagande.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt.
Brinner för mat och kvalitet.
Vi erbjuder:
En varierande och utvecklande tjänst.
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö.
Lön enligt överenskommelse.
Tillträde: Juli/Augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: rasmus@marieantoinette.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Drottningtorget AB
(org.nr 556820-9547), https://marieantoinette.se/ Arbetsplats
Drottningtorget AB, Restaurang Kontakt
Rasmus Presson rasmus@marieantoinette.se Jobbnummer
9972962