Kock Maja Beskowskolan, Måltidsservice

2025-08-19
I vår förvaltning arbetar över 1 000 medarbetare i fem olika verksamheter: Fastighet, Gator och parker, Digital omställning & IT, Måltidsservice samt Städ- och verksamhetsservice. Vi planerar, bygger och tar hand om fastigheter, vägar och utomhusmiljöer. Vi tillhandahåller färdtjänst och hanterar interna uppdrag för att kommunens verksamheter ska fungera. Till exempel ser vi till att IT-miljön fungerar och är säker, att våra lokaler hålls rena och att kommunens skolor och boenden kan servera hälsosamma måltider. Det som förenar oss är viljan att underlätta vardagen för Umeås drygt 130 000 invånare.
Måltidsservice i Umeå kommun omfattar tillagning och servering av luncher inom både för- och grundskolan, gymnasieskolan, restaurang samt till ett flertal enheter inom äldreomsorgen. Vår uppgift är att förmedla bra service och goda hälsosamma måltider för våra matgäster och att tillsammans med personalen inom skola och omsorg skapa en förståelse av matens betydelse för god hälsa och välbefinnande. Genom den offentliga måltiden bidrar måltidsservice till en god folkhälsa och en hållbar utveckling.
Maja Beskow är en ambitiös 7-9 samt gymnasieskola med resultat och omtanke i fokus.
Vi har moderna, ljusa och klimatsmarta lokaler som är anpassade för modern undervisning. Vardagen på Maja Beskowskolan präglas av lust och glädje. Man ska trivas så bra att man vill komma hit varje dag. Vi ser alla elever och har bra relationer mellan elever och pedagoger. I vår verksamhet ska man känna att man har vuxna att prata med. Allt detta är grunden för att utvecklas och lära i skolan. Omtanken om eleverna är det viktigaste för oss! Maja Beskowskolan är en av Umeå kommuns övningsskolor vilket innebär att man under läsåret tar emot lärarstudenter på deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU.
Vi söker nu en stolt kock som vill bidra till en positiv restaurangupplevelse hos oss!Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som kock hos oss ansvarar du för att leda och planera köksarbetet. Du arbetar med tillagning av måltider och specialkost, planering, administration, egenkontroll, beställningar, inköp av livsmedel och fakturahantering. Även diskning och lokalvård ingår i arbetsuppgifterna. Du ger god service och bidrar till att vi får nöjda matgäster. Vi erbjuder ett socialt och utvecklande arbete med mycket omväxling!
Om dig
Vi söker dig som har en kockutbildning. Du har även erfarenhet av storkök, specialkost och egenkontroll.
Som person är du strukturerad och har en god samarbetsförmåga. I ditt arbete tar du ansvar och kommer med initiativ till ständiga förbättringar. Självklart har du ett genuint intresse för mat. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, samt god datorvana. Du har en kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande av kollegor, samarbetspartners och dem vi är till för.
Då arbetsplatsen är belägen på skola ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning, till följd av lagen om lämplighetskontroll.
Tunga lyft kan förekomma på arbetsplatsen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
