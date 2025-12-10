Kock Lunnagårdens förskola
2025-12-10
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Huvuduppdrag Samhälle har som syfte att öka invånarnas livskvalitet och möjlighet att påverka sina levnadsförhållanden. Gemensamt skapar huvuduppdragets verksamheter förutsättningar för god hälsa, en attraktiv, tillgänglig och levande stadsmiljö, landsbygd och natur, en trygg och hälsosam inomhus- och utomhusmiljö, ett rikt utbud av kultur, idrott, fritid samt en god infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Vi söker en positiv och engagerad kock som brinner för måltidspedagogik!
Lunnagårdens förskola är belägen i Munka Ljungby strax utanför Ängelholm, har 4 avdelningar och plats för ca 70 barn i åldrarna 1-5.
I denna tjänsten har du helhetsansvaret för den dagliga verksamheten i köket vilket innefattar beställningar, egenkontroll, planering, matlagning samt budgetansvar och givetvis alla andra i kök förekommande uppgifter.
Köket är KRAV certifierat och verksamheten leds i nära samarbete med personalen på förskolan samt i överensstämmelse med lagar, avtal och policys.Kvalifikationer
Vi söker Dig som har ett genuint intresse för mat, människor och miljö och som vill skapa måltidsglädje för Ängelholms kommuns yngsta matgäster.
Du är en utbildad/erfaren kock, har relevanta IT-kunskaper, besitter en god kommunikativ förmåga samt god svenska i tal och skrift.
Som person är du lyhörd, lösningsfokuserad och självgående. Att leda sig själv, engagera andra och att ha god samarbetsförmåga är en förutsättning för att lyckas. Du är flexibel och serviceinriktad och sätter alltid gästen i fokus.
Utbildning och/eller erfarenhet från arbete med måltidspedagogik är meriterande.
Använd gärna ett stycke i ditt personliga brev för att beskriva hur du vill i samarbete med pedagogerna på förskolan utveckla och arbeta med Måltidspedagogik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och rekrytering sker löpande.
• Intervjutider är planerade i vecka 3 och 4.
• För att vara rädda om varandras tid och förväntningar önskar vi att du anger löneanspråk och tillträdesdatum i din ansökan.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
