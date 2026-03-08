kock , lunch , a la carte.

Vi söker dig som vill jobba extra i vårt kök vardagar eller helgerna , dagtid , kvällstid . Det kan vara allt från förbereda maten till lunchbuffé eller a la carte och ibland hjälpa till diska . Vi ser gärna att du kockat sedan innan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgift är att förbereda och tillaga thaimat samt presentera maten på ett tilltalande sätt. Du stöttar även vid behov upp och hjälper till teamet i andra delar av restaurangen.
Vi ser fram emot att välkommen dig till oss på Pa Enns Thai Restaurang ( Arvika )

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: paennsthairestaurang@gamil.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pa Enns Thaikök AB (org.nr 559187-2832)
Östra Torggatan 2 (visa karta)
671 31  ARVIKA

Arbetsplats
Pa Enns Restaurang

Kontakt
Chaiyong Saensri
chaiyongsaensri1991@gmail.com
0768227056

Jobbnummer
9783504

