kock , lunch , a la carte.

Vi söker dig som vill jobba extra i vårt kök vardagar eller helgerna , dagtid , kvällstid . Det kan vara allt från förbereda maten till lunchbuffé eller a la carte och ibland hjälpa till diska . Vi ser gärna att du kockat sedan innan. Dina huvudsakliga arbetsuppgift är att förbereda och tillaga thaimat samt presentera maten på ett tilltalande sätt. Du stöttar även vid behov upp och hjälper till teamet i andra delar av restaurangen. Vi ser fram emot att välkommen dig till oss på Pa Enns Thai Restaurang ( Arvika )