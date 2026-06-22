Kock/kökspersonal
Tora Vega Folkhögskola / Restaurangbiträdesjobb / Burlöv Visa alla restaurangbiträdesjobb i Burlöv
2026-06-22
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Kock/kökspersonal med stor känsla för service! - Tjänsten är på vardagar, dagtid.
Arbetsuppgifter
Som kock/kökspersonal är du en viktig person med stort ansvar i det dagliga arbetet. Du är behjälplig i köket med vanligt förekommande arbetsuppgifter som bl.a omfattar planering, förberedelse, tillagning, försäljning och servering av lunch till Bistrons gäster. Disk, städning och viss administration ingår också i tjänsten. Arbetstiderna är dagtid mån-fre, enligt överenskommelse med fokus på vår lunchservering. Placeringsort är Åkarp där du jobbar tillsammans med vår nuvarande kock/samordnare.
Kvalifikationer
Som person är du öppen, utåtriktad och positiv. Du är lugn och trygg i dig själv. Du älskar service och är alltid professionell i ditt yrkesutövande. Du har lätt för att prioritera, ta egna initiativ och är ansvarstagande. Du värdesätter samarbete, är van vid att hantera flera parallella arbetsuppgifter och har en flexibilitet inför arbete i en föränderlig miljö.
Du får gärna ha ett par års erfarenhet av café- eller restaurangverksamhet och vara kunnig i såväl köksarbete som kassahantering. Det är också meriterande att ha erfarenhet från att arbeta i storköksmiljö.
Personliga egenskaper är avgörande för tjänsten.
Anställning
Tidsbegränsad anställning, vikariat, 1,5 år, deltid 50% Semestertjänst.
Tillträde
Augusti eller enligt överenskommelse.
Ansökan
Sista ansökningsdag är: 2026-07-24. Urval och intervjuer sker löpande med möjlighet för tillsättning av tjänsten under ansökningsperioden.
Ansökan genomförs via vårt webbsystem https://toravega.se/lediga-tjanster/
och ska innehålla personligt brev och meritförteckning. Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.eller post.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser
Kontakt för information kring tjänsten.
Mikael Johansson, Administrativ chef, 0765-464408, mikael@toravega.se
Eduardo Gran Villanueva Contreras, VD, 0765 464402, eduardo@toravega.se
Om Tora Vega Akademi/Folkhögskola
Tora Vega Akademi drivs av vår huvudman Tora Vega Folkhögskola. Vi hjälper organisationer och företag att genomföra workshops, utbildningar och föreläsningar som bidrar till kompetensutveckling eller ökad motivation. I samarbete med vår huvudman Tora Vega Folkhögskola genomför vi även utbildningar inom bl.a. lärande och pedagogik på Campus Åkarp eller i våra lokaler i centrala Lund. På Campus Åkarp har vi dessutom en fantastisk bistro som erbjuder frukost, lunch och fika.
För mer information se toravega.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökan genomförs via Tora Vega Folkhögskolans webbsystem. Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tora Vega Folkhögskola
, http://www.toravega.se/
Lundavägen 68 (visa karta
)
232 52 ÅKARP Arbetsplats
Tora Vega Akademi - en del av Tora Vega Folkhögskola Kontakt
Administrativ chef
Mikael Johansson mikael@toravega.se 0765-464408 Jobbnummer
9973945