Kock/köksbiträde till Nytida Mogården
Nytida AB / Kockjobb / Lerum Visa alla kockjobb i Lerum
2025-09-23
Nu söker vi på Nytida Mogården i Gråbo en kock eller ett köksbiträde för korttidsboende för personer med psykisk ohälsa och missbruk. Anställningen gäller en visstidsanställning, under frånvaro från nuvarande kock. Vi erbjuder introduktion, utbildning inom hantering av livsmedel och flera förmåner.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga chefer via Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt skobidrag för omsorgspersonalen.
Om rollen Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom kök och har förmåga att göra och ta emot matbeställningar. Vi ser gärna att du är en social person med förståelse för människor i behov av vård och omsorg. Du värmer och serverar mat för upp till 32 klienter. Maten levererats från Dafgård och du tillreder enklare sallader till måltiderna. Du förväntas servera frukost, lunch och förbereda middag så personalen lätt kan värma kvällsmaten. Att bjuda på bakat bröd eller fika uppskattas också som guldkant från klienternas sida. I rollen som kock eller köksbiträde förväntas du även hålla rent och ordning i köket samt diska och iordningställa köket efter tillredning.
Arbetstiderna är måndag till fredag 07:30-15:30 inklusive rast. Du är omgiven av ett fantastiskt team av boendestödjare, behandlingsassistenter, gruppchef, verksamhetschef och lokalvårdare med flera. Du är aldrig ensam när du arbetar hos oss och vi hittar alltid sätt att skapa en trivsam arbetsmiljö.
Om Mogården På Nytida Mogården erbjuder vi ett tryggt och stödjande korttidsboende för personer med beroendeproblematik, missbruksproblematik och samsjuklighet som behöver dygnet runt-tillgång till personal. Vårt mål är att varje individ ska känna sig säker och stöttad genom ett individuellt anpassat stöd som främjar personlig tillväxt. Vi tror på att varje människa är unik och förtjänar att bli bemött utifrån sina egna behov och förutsättningar. På Mogården arbetar vi aktivt för att skapa incitament för ökad självtillit och tro på att förändring är möjlig.
Din erfarenhet och kunskap Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du har erfarenhet av att arbeta i kök och göra beställningar, vi ser gärna att du är utbildad kock eller tidigare har arbetat i storkök.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Visstidsanställning, minst 1 månad med chans till förlängning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Omgående Sista dag att ansöka är 5/10-2025 För mer information kontakta: Stina Puumala Hellemar, 0763183326 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Nytida Kontakt
Stina Puumala Hellemar stina.puumalahellemar@nytida.se Jobbnummer
