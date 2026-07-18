Kock/köksbiträde
Zvshi2 AB / Restaurangbiträdesjobb / Helsingborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Helsingborg
2026-07-18
, Bjuv
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Zushi i centrala Helsingborg söker fler kockar med passion för det asiatiska köket!
Vi är en modern restaurang med fokus på japansk mat från sushi till fusion rätter av det moderna, där vi erbjuder bordsservering, catering och take-away. Nu står vi inför en spännande expansion och söker därför fler engagerade kockar som vill bli en del av vår resa!
Vi söker dig som:
• Har ett stort intresse av det asiatiska köket
• Trivs i ett högt tempo och kan hantera stress på ett bra sätt
• Är en lagspelare, men även van att arbeta självständigt
• Har koll på livsmedelshygien och kan planera inköp och rutiner
• Är kreativ och vill bidra med nya idéer till vår växande meny
Du kommer att ansvara för att fördela arbetsuppgifter i köket, förbereda rätter till våra gäster, se till att både kvalitet och tempo håller hög nivå. Du är också med och säkerställer att vi följer budget, hygien- och säkerhetsrutiner.
Har du dessutom tidigare erfarenhet av att jobba inom asiatiskt kök är det givet meriterande.
Vad erbjuder vi?
En spännande heltidstjänst i ett sammansvetsat team där arbetsglädje, kvalitet och kreativitet står i fokus. Hos oss får du chansen att utvecklas, komma med idéer och vara en viktig del av en restaurang där japansk mat möter modern cuisine.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt – vi rekryterar löpande!
Har du frågor om tjänsten? Hör gärna av dig via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: angmi98@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Zvshi2 AB
(org.nr 559259-6190)
Oceankajen 2 (visa karta
)
252 36 HELSINGBORG Jobbnummer
10005942