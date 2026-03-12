Kock/Köksbiträde
Sörens Restaurang KB / Kockjobb / Borgholm Visa alla kockjobb i Borgholm
Sörens Bar & Restaurang hittar ni på slottsgatan 21, bara ett stenkast från socitetsparken i Borgholm på norra Öland.
Vi huserar i de lokaler som tidigare användes för tillverkning & försäljning av Sörens Bröd, vilket vårt namn kommer ifrån.
Hos oss finner ni en lunchmeny bestående av god hemlagad husmanskost, men kvällstid även en stor Á la carte-meny med någonting för alla.
Vi har 46 sittplatser inomhus, men erbjuder sommartid även en stor uteservering med utsikt över parken.
SOMMAREN NÄRMAR SIG MED STORMSTEG, OCH REKRYTERINGEN AV SOMMARENS STJÄRNOR ÄR IGÅNG!
Du som söker får gärna ha restaurangvana sedan tidigare och du bör vara stresstålig och noggrann då vi under sommaren har mycket att göra och ofta har väldigt många gäster på samma gång som samtliga förtjänar allra högsta kvalitet på maten.
Som köksbiträde hos oss får du ett roligt och varierande arbete där det under lunchtid är "Dagens Lunch" som gäller och under kvällstid har vi en av Ölands bredaste a la carte menyer.
Men kom ihåg...vi sätter alltid gästen i fokus.
Lön enligt överenskommelse... Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: sorensrestaurang@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kök sommar 26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sörens Restaurang KB
, http://sorensborgholm.com
Slottsgatan 21A (visa karta
)
387 32 BORGHOLM Jobbnummer
9794912