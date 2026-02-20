Kock/kokerska till kostenheten
2026-02-20
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Nu söker vi kock till måltidsservice.
Måltidsservice ansvarar för maten i förskolor, skolor och kök inom äldreomsorgen i Lycksele kommun. På måltidsservice strävar vi efter att tillaga så mycket mat som möjligt från grunden och vårt främsta mål är att maten ska smaka gott och vara näringsriktig. En annan viktig uppgift är att grundlägga bra matvanor och att måltiden ska ge möjlighet till en stunds avkoppling.
Måltidsservice har ca 50 medarbetare fördelade på ca 17 kök och mottagningskök. I varje tillagningskök jobbar kockar och restaurangbiträden. Antal portioner som tillagas är ca 3000 per dag. Tannbergsskolans centralkök ligger i centrala Lycksele och lagar ca 2500 portioner varje dag till skolor och förskolor. På plats finns en gymnasieskola med ca 400 elever som serveras lunch. Forsdalaköket lagar maten till vård och omsorgens brukare, ca 200 portioner i cock and chill teknink.
Som kock i måltidservicen kommer du att jobba i ett team med andra kockar och måltidsbiträden. Tillsammans arbetar vi efter kostenhetens verksamhetsmål, ramar och rutiner. Vid arbete i vårt produktionskök ingår vardagliga arbetsuppgifter så som att lägga beställningar, arbeta med planering/underlag i kostplaneringssystemet MASHIE, tillagning av måltider, disk, städning och dokumentation av egenkontroll utifrån HACCP i Antiximex webax.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som brinner för att laga god och näringsriktig mat till våra gäster/kunder inom de kommunala verksamheterna. För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara utbildad kock eller ha erfarenhet/kompetens som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig. Körkortsbehörighet B och körvana är också ett krav. Viktig är att du behärskar svenska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta flexibelt, samt arbeta både självständigt och i grupp. Det är också viktigt att du är noggrann och följer de hygienrutiner som finns i köket. Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret lämnas in vid intervju. Läs mer och beställ på Polisens hemsida.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare eller tidsbegränsad anställning, 6 månader eller längre.
Omfattning: 100%
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in hos Lycksele kommuns måltidsservice? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1202, senast 2026-05-31. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele.
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Lycksele Kommun
Kostchef
Klaus Dudenhofer klaus.thomas.dudenhofer@lycksele.se 0730704885
