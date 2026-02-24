Kock/kokerska
Arvidsjaurs kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten / Kockjobb / Arvidsjaur Visa alla kockjobb i Arvidsjaur
2026-02-24
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvidsjaurs kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten i Arvidsjaur
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har aktivt valt placering av våra annonser och kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes.
Med stort engagemang, kompetens och vänligt bemötande har vi matgästernas behov i fokus. Vi ansvarar för måltiderna till förskolor, grundskolor, vård- och omsorgsboende samt matlådor i hemmet. Vi söker nu en ny medarbetare till vår enhet! Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
• Matlagning
• Specialkost
• Sallad
• Servering
• Diskning och städning
Vi kommer att se till att du får en bra introduktion där du får följa med våran duktiga ordinarie personal.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har utbildning eller erfarenhet från storköks eller restaurangbranschen, men även du som är intresserad av yrket är välkommen att söka. Att du behärskar svenska språket i tal och skrift är ett krav då vi hanterar mycket specialkoster.
Du ska vara ansvarstagande, stresstålig, ha god social förmåga och klara förändringar i arbetet.
Du arbetar produktivt och med god kvalitet i ett arbete med stundtals högt tempo. Du är duktig på att planera och organisera din tid för ett effektivt arbete. Det är viktigt att du har förmågan att följa instruktioner. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas maximalt 6 månader. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/37". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs kommun
(org.nr 212000-2650) Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten Kontakt
Kostchef
Erik Norén erik.noren@arvidsjaur.se 0960-15815 Jobbnummer
9759684